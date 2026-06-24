מחכים לתיירים: האתרים בצפון שמנסים להשתקם בהפסקת האש

לאחר חודשים ארוכים שבהם עמד הצפון מלכת, בעלי העסקים ברמת הגולן מסרבים להישבר ומשיקים את "פנסטיבל ארץ הגולן" במטרה להחזיר את המטיילים לאזור. רעות רעלה, בעלת עגלת הקפה "לחלוואו" באודם, שיתפה במציאות המורכבת שליוותה אותה: "קשוח, קשוח, הרבה פחד, הרבה לצפות ולהתאכזב. המלחמה קצת הפריעה לנו, אבל עכשיו אנחנו רואים את האנשים שוב חוזרים".

במקביל, גם באתרי הלינה מדווחים על שינוי מגמה חיובי, ועמית, מנהל כפר הנופש יער אודם, מספר על ההתאוששות המהירה לאחר חודשים של ביטולים: "כרגע העונה חזרה, אנחנו בשיא העונה. אנחנו מלאים כמעט רוב התאריכים עד סוף אוגוסט".

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התקווה הגדולה של האזור נשענת על עונת קטיף הדובדבנים והאטרקציות הייחודיות של היישוב אודם, המאפשרות חופשה מלאה מבלי לצאת מגבולותיו. עידית, בעלת "חוות הסוס והדובדבן", נערכת בהתרגשות לפתיחת העונה האורגנית ומזכירה את השנים הקשות שבהן נאלצו "להתחנן לאנשים שיבואו יקטפו את הפרי רק כדי שלא ייהרס על העץ".

תיירני האזור מציעים כעת שילוב בין סיורי עקרבים, שדות לבנדר ויקבים מובילים, כפי שמסכמת יערה אלפסי, מנהלת יקב אודם: "אנחנו עושים הכל כדי שהקהל הישראלי יחזור לצפון ובעצם יבין שזה חלק מהמדינה שאסור לנו לוותר עליו".