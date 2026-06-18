בזמן שרוב הישראלים מתכננים את חופשת הקיץ שלהם סביב בריכה או חוף הים, יש מי שבוחרים להעביר את הנופש שלהם על האוטוסטרדות המהירות של אירופה, בין נופים מרהיבים, כשהם יושבים מאחורי ההגה של מכוניות יוקרה כמו פרארי, למבורגיני ופורשה.

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ניר שרון, הבעלים של חברת Pure Adrenalin, סיפר: "זו לא רק פוזה, זה הרבה הרבה מעבר". על חוויית הנהיגה בכבישי אירופה אמר: "אלה הכבישים הכי מדהימים. בפיתולים זה אדרנלין. ברגעים האלה מרגישים כמו בפלייסטיישן. אין חווייה דומה לזה".

פורשה, פרארי ולמבורגיני הם הרכבים העיקריים שמשמשים את מי שבוחרים במסע היוקרתי. יריב הלל, שהשתתף בטיול רכבי יוקרה באירופה רק לפני שנה, כבר מתכנן את הטיול הבא. הוא סיפר: "נסעתי עם חבר שהיה לו יום הולדת. אמרתי לו שיש איזה טיול פורשה באירופה עם מסלולים מדהימים". "כשאתה מגיע לרכב כזה, וישר אתה נותן גז, אתה פתאום הרכב קופץ קדימה. לוקח כמה דקות להתרגל לרכב", אמר.

עופר מנדל השתתף בטיול רכבי יוקרה בדובאי. "מי שאוהב את הספורט הזה לא יכול לנהוג בארץ במכוניות כאלו", אמר. "זו חוויה בלתי רגילה ללחוץ על הדוושה של הגז במכונית הזאת וליהנות כמה שאפשר. לחבר'ה ולאנשים שמתלבטים, אני אומר: 'אם יש לכם את האפשרות לחוות את החווייה המדהימה הזאת, אני ממליץ בחום'".

ניר שרון סיכם: "זו חווייה אחרת מבחינת הכוח של הרכב ומה שהרכב יודע לתת, ואנשים משלמים בשביל לקחת את הטוב ביותר. היו לי מספר לקוחות שבאו לטיול ואחרי הטיול קנו פורשה. האוטו מעניק חווייה, הוא מעניק לך היסטוריה, הוא מעניק לך תחושה של שייכות, של מועדון חברים".

על קהל היעד של החווייה הזו אמר: "רוב הלקוחות הם אנשי עסקים עשירים מאוד ובעלי מעמד גבוה מאוד, שיש להם יכולת כלכלית לשלם על טיול כזה. טיול כזה בלי הטיסות עולה משהו כמו 5,000 אירו לבן אדם"