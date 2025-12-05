לפי נתוני רשות שדות התעופה, בחודש אוקטובר טסו כ-100 אלף ישראלים לעיר דובאי - והתברגה באופן מדהים אל המקום השני ברשימת היעדים של הישראלים. זאת, לאחר חודשים רבים בהם טסו לעיר בין 85-90 אלף נוסעים. לחלקנו זה יישמע יחסית מפתיע, אבל בפועל עיר הענק הזו לא יכולה להשאיר אף אחד אדיש לנוכח מה שיש לה להציע.

מה עומד מאחורי הגידול במספרים?

אוקטובר 2023, פורצת המלחמה, היחסים עם טורקיה מתקררים משמעותית וחברת טורקיש איירליינס חודלת מלטוס לנתב"ג. הישראלים, שחשבו שאולי עוד נחזור לקלאבים של טורקיה, מבינים שעליהם להמשיך הלאה ולעבור ליעד שמציע חוויה באווירה דומה - אך ידידותי הרבה יותר. נמל התעופה של העיר דובאי, שידוע גם בנוחות לביצוע קונקשנים, הופך מיד לאחר חתימת הסכמי אברהם למקום בולט לטיסות המשך ליעדי המזרח השונים.

למה דווקא בחורף?

למעשה, זאת "העונה" לטוס אליה לאיחוד האמירויות. הטמפרטורה הממוצעת בדובאי בנובמבר היא 30 מעלות ובדצמבר 25. בקיץ מזג האוויר חם יותר מה שעלול להעיק, למרות שניתן להסתדר בעיר גם בעונה החמה. עם זאת, מספר האטרקציות הפתוחות בעונה הקרה גדול יותר.

אז איפה כל הכיף?

פארק המים אקווה-וונצ'ר: מתחם עצום בעל 105 מגלשות, הכי הרבה שיש בפארק מים בעולם וזה מחזיק בשיא גינס. הפארק כל כך גדול, שהוא מחולק לשלושה מתחמים ויש בו שאטלים רק כדי לסייע לנו לעבור בין החלקים השונים. בין המתקנים הבולטים: מגלשה סגורה ושקופה שעוברת בתוך בריכת כרישים, מגלשה בה עומדים בתוך קפסולה ונופלים לתוכה במהירות של 90 קמ"ש, נהר באורך של 1.5 קילומטר בו שטים עם אבובים, ועוד ועוד.

פארק הפרחים: המקום הוא המתחם הגדול בעולם עם הכי הרבה פרחים (גם מחזיק בשיא גינס), יש בו תצוגות של חיות, דמויות דיסני, בתים ציורים, דגם של מטוס ועוד שלל צורות. כמו כן, יש בו מייצגים מתחלפים בכל שנה מחדש. המקום פתוח אך ורק בחורף בין אוקטובר ועד אפריל.

דיפ דייב דובאי: מעיין עיר תת ימית ענקית בה צוללים כ-60 מטרים לתוך הבריכה העמוקה בעולם (גם שיא גינס). תחילה מקבלים חליפות צלילה ומסיירים במקום עם מדריך. למטה יחכו למבקרים כלי רכב, כספומטים, משחקי שולחן, ספרייה וברים - והכל בחליפות צלילה.

הבורג' חליפה: הבניין הגבוה בעולם (מישהו אמר גינס?) המתנשא לגובה של 828 מטר מכיל משרדים, מסעדות, מלון ותצפית מרשימה - והוא נפתח לציבור בשנת 2009. למרות הגובה המטורף, האמירתיים בנו אותו תוך חמש שנים בלבד. יש לציין כי הנקודה אליה המבקרים יכולים להגיע נמצאת בקומה ה-124 בגובה 420 מטר.

סקי דובאי: מי שבכל זאת מחפש את החורף הוא יחכה ממש באתר הסקי שממוקם בקניון האמירויות בעיר. המקום פתוח כל השנה ומתמקד בשעשועי שלג. הטמפרטורה הקבועה היא 4- מעלות ויש בו חמישה מסלולי גלישה באורך של 400 מטרים ואופציה כמובן להשכיר ציוד מתאים. בנוסף, יש במקום רכבלים, מגלשות שלג ואומגה.