סוף פברואר ותחילת מרץ היא שיא עונת פרחי הבר - שמכסים את האדמה במרבדים צבעוניים. טל סבג כתבתנו יצאה לגלות איפה יהיו בסוף השבוע הקרוב הפריחות הכי שוות, ואיפה אפשר ליהנות מהנוף לצד כוס יין וארוחה טובה.

חורף ישראלי, פרחים לדמותו - כלניות, רקפות, עיריות, חרדל, סביון חרציות, אירוסים ותורמוסים מקשטים הכל מצפון עד דרום. עמק האלה למשל, מלא ביקבים ומסעדות עם נוף עוצר נשימה, הפעם החלטנו להתפנק בסלסלת פיקניק ולקחת אותה איתנו לחיק הטבע - לתל שוכה, שם התורמוסים בשיא פריחתם.

לא רחוק משם, בצומת נחשון פריחה ורודה-סגולה מרהיבה של כלילים, עוד לוקיישן שלא שווה לפספס. באותו איזור ניתן להינות גם מפריחת רקפות בגבעת הרקפות בטל שחר, להינות מהשקט ומתצפית על השדות החקלאים ועל נחל שורק שזורם בסמוך.

בדרום, פסטיבל "דרום בלב" בשיא פריחתו, עם מרבדי כלניות שמקשטים את באר מרווה, יער דבירה ומקומות נוספים ופעילויות לאורך כל החודש. אבל לא רק, בירוחם תוכלו להינות מפריחת האירוסים המרשימה.

במרכז, מגוון צמחים שמשגשגים גם הם ממש עכשיו. כך למשל, בגבעת אלון שבלב השרון תוכלו להנות מפריחתם של כלניות, תורמוסים, בן חצב יקינטוני ועוד. למרגלותיה של הגבעה, זורם נחל דוד ובפסגתה - נוף עוצר נשימה שגם מספק שקיעות נהדרות.

גם בצפון מספר מוקדי עליה לרגל לאור הפריחות הרבות שמקשטות את המרחבים הקרירים. אחד מהם נמצא סמוך לקריית מוצקין - תל אפק. בעונה זו המקום מתמלא בשלל פרחים ומקורות המים לצידו מהווים בית נהדר לעופות מים רבים, דגים מיוחדים, צבי ביצה וג'מוסים.

במילים אחרות, לא משנה היכן אתם גרים, זו העונה האידיאלית להינות מנופים עוצרי נשימה במרחק נגיעה.