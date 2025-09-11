ענקית הלואו קוסט: "ייתכן שלא נפעל בישראל לאחר המלחמה"

מומלצים -

מנכ"ל קבוצת ״ריינאייר״, מייקל אולירי, אמר היום (חמישי) כי חברת התעופה "מנוצלת" על ידי רשויות שדות התעופה בישראל. והודיע כי יתכן וחברת התעופה לא תחזור לפעול בארץ גם לאחר המלחמה.

"אני חושב שיש אפשרות ממשית שלא נטרח לחזור לישראל״, אמר מנכ״ל ריינאייר. חברת התעופה הודיעה מוקדם יותר הקיץ כי לא תחזור לישראל עד 25 באוקטובר לכל המוקדם. יש לציין כי אולירי מתנגד כבר תקופה ארוכה לחזרת החברה לישראל. לפני מספר חודשים, בשיחה עם אנשי החבר, אמר ש״הם מאבדים סבלנות לישראל ולטיסות לתל אביב וממנה״.

לפני כשנה ענקית הלואו קוסט דיווחה על ירידה של 46% ברווחים ברבעון הראשון של 2024, ל-360 מיליון יורו לעומת 663 מיליון יורו בשנה שעברה. עוד דווח כי מניות החברה ירדו ב-15%, המניות של חברת איזי ג'ט ירדו ב-8% ומניות חברת IAG שבבעלותה מספר חברות תעופה, ירדו ב-4.4%.