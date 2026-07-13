התיירים חוזרים: זינוק במספר המבקרים בירושלים ובתל אביב

אחרי תקופה ממושכת של הפסדים ומשברים, התיירים חוזרים בהדרגה לישראל. נתוני חודש יוני מציגים עלייה ל-81.9 אלף כניסות תיירים, לעומת 55.3 אלף אשתקד, כאשר רבים מהם הגיעו מרחבי העולם לרגל משחקי המכביה. למרות שהמספרים עדיין רחוקים משיאי העבר, התנועה הימית והאווירית המחודשת מפיחה תקווה מחודשת בענף שספג מכות קשות.

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השינוי מורגש היטב במסעדות ובבתי המלון, אך בקרב השחקנים בשטח עדיין נוקטים בזהירות רבה. שובי שרמייר, בעלי מסעדת "עזורה", אישר כי "אנחנו רואים את התיירים קצת, יש לזה קצת התאוששות". מנגד, בני לוי, סמנכ"ל שיווק ומכירות ברשת "ישרוטל", ביקש להדגיש את המציאות המורכבת ומסר כי "כרגע זו בעיקר תוספת קטנה ונחמדה ונעימה שהייתה כל כך חסרה לנו".