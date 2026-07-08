לאחר שפורסם אתמול (שלישי) כי עזרא אונגר, אברך חסידי בן 36 מברוקלין, צפוי לרכוש את ארקיע, דבר שיוביל להפסקת טיסות החברה בשבתות ובחגים - היום אומר עובד בכיר בחברה ל-i24NEWS: "אונגר הבהיר שבשונה מאל על הוא רוצה חברה כשרה למהדרין". "המשמעות היא לא רק שלא טסים בשבת, אלא גם שלא טסים בחול המועד", אמר.

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הבכיר הוסיף: "אונגר אמר לנו שמבחינתו לשבת אין מחיר. החשש שלנו עכשיו הוא שהוא יבוא לאבי נקש (אחד מבעלי השליטה בחברה) עם הצעה שלא יוכל לסרב לה. אבי נקש סופר רק כסף". הוא הסביר: "אנחנו ציונים אוהבי ישראל. אנחנו לא מאמינים בחזון של חברת תעופה שלא טסה בשבת, וגם כלכלית אנחנו לא מאמינים שזה יחזיק".

אתמול פורסם, כאמור, כי האחים נקש, בעלי השליטה בחברת ארקיע, נמצאים במגעים מתקדמים ביותר למכירת החברה, כאשר על פי גורמים בקבוצה העסקה צפויה להיסגר כבר בימים הקרובים. החברה אומנם מנהלת שיחות מול מספר גורמים בשוק, אך הדיווחים האחרונים מלמדים כי המגעים הבשלים ביותר מתנהלים כעת מול עזרא אונגר, חסיד ויז'ניץ שגדל בעיר מונסי בארצו הברית ולאחר נישואיו קבע את משכנו בירושלים. על פי דיווח באתר "כיכר השבת", המניע המרכזי של אונגר מאחורי עסקת המיליונים אינו רק כלכלי, אלא גם "רצון עמוק למנוע חילולי שבת" בחברת תעופה ישראלית.

אלא שהאג'נדה הזו נתקלת כבר עכשיו במכשול מצד העובדים. יו"ר ועד העובדים של ארקיע, אבי אדרי, חשף בשיחה בלעדית עם i24NEWS: "כבר נפגשנו עם המשקיע לפני חודש. הבהרנו לו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שלא נאפשר את סגירת ארקיע בשבת. בתגובה, הוא אמר לנו בזמנו: "אם לא תקבלו אותי ברצון, אני לא אבוא", והינה, עכשיו זה קורה מאחורי הגב שלנו. אתה פשוט לא יכול לבוא לחברת תעופה פעילה עם אג'נדה מוצהרת שסוגרים את החברה בשבת, ואת הדבר הזה הוא הבהיר לנו בצורה הכי ברורה שיש".