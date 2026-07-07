עובדי ארקיע יוצאים למאבק לקראת הרכישה של היזם החרדי: "לא נאפשר לא לטוס בשבת"

האחים נקש, בעלי השליטה בחברת ארקיע, נמצאים במגעים מתקדמים ביותר למכירת החברה, כאשר על פי גורמים בקבוצה העסקה צפויה להיסגר כבר בימים הקרובים. החברה אומנם מנהלת שיחות מול מספר גורמים בשוק, אך הדיווחים האחרונים מלמדים כי המגעים הבשלים ביותר מתנהלים כעת מול עזרא אונגר – אברך חסידי בן 36 המתגורר בברוקלין.לפי הערכות, משמעות רכישת החברה על ידי אונגר תהיה הפסקה מוחלטת של כל טיסות ארקיע בשבתות ובחגי ישראל.

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הרוכש המסתמן, עזרא אונגר, הוא חסיד ויז'ניץ שגדל בעיר מונסי שבארה"ב, ולאחר נישואיו קבע את משכנו בירושלים. על פי דיווח באתר "כיכר השבת", המניע המרכזי של אונגר מאחורי עסקת המיליונים אינו רק כלכלי, אלא נובע מ"רצון עמוק למנוע חילולי שבת" בחברת תעופה ישראלית.

אלא שהאג'נדה הדתית הזו נתקלת כבר עכשיו במכשול מצד העובדים. ברגעים אלה ממש, עובדי ארקיע – המחזיקים בנתח משמעותי של 22.5% מהבעלות על החברה באמצעות איגוד העובדים, מתאגדים ומקיימים התייעצויות דחופות כדי להיערך לנקיטת צעדים נגד המהלך ומניעת המכירה.

"כבר נפגשנו עם המשקיע לפני חודש", חושף אבי אדרי, יו"ר ועד העובדים של ארקיע, בשיחה בלעדית עם i24NEWS. "הבהרנו לו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים שלא נאפשר את סגירת ארקיע בשבת. בתגובה, הוא אמר לנו בזמנו: 'אם לא תקבלו אותי ברצון, אני לא אבוא'. והנה, עכשיו זה קורה מאחורי הגב שלנו. אתה פשוט לא יכול לבוא לחברת תעופה פעילה עם אג'נדה מוצהרת שסוגרים את החברה בשבת – ואת הדבר הזה הוא הבהיר לנו בצורה הכי ברורה שיש".