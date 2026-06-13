בהלה בשמי אירופה: מטוסי קרב הונגריים הוזנקו לעבר מטוס נוסעים ישראלי

תקרית חריגה שיכלה להסתיים אחרת: מטוסי קרב הונגריים הוזנקו בחמישי האחרון לעבר טיסת ארקיע מתל אביב לפראג לאחר שהמטוס הישראלי לא הצליח ליצור קשר עם בקרי התנועה האווירית בזמן שעבר בשמי הונגריה. כתוצאה מכך, הופעל פרוטוקול הכוננות והזנקת המטוסים לשמיים, והטיסה לוותה עד שעזבה את המרחב האווירי של הונגריה ונחתה בשלום בפראג.

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כישלונם של הטייסים ליצור קשר עם בקרי התנועה האווירית גרם כאמור לנאט"ו להפעיל את רמת הכוננות הגבוהה ביותר להגנה אווירית, ומטוסי קרב הונגריים הוזנקו לעבר מטוס הנוסעים של חברת ארקיע. ראש ממשלת הונגריה, פטר מדיאר, כתב ברשתות החברתיות בחמישי האחרון כי הונגריה שלחה שני מטוסי קרב כדי ללוות את ה"איירבוס" הישראלי לאחר שקיבלה הוראות ממרכז המבצעים האוויריים המשולב של נאט"ו.

"טייסי הקרב ההונגרים יצרו במהרה קשר חזותי עם צוות האיירבוס, ולאחר מכן חודשה התקשורת עם בקרי התנועה האווירית ההונגרים", הוסיף מדיאר ואמר כי שירות הפיקוח האווירי של הונגריה ומערכת ההגנה האווירית המשולבת של נאט"ו "פעלו ביעילות" לאורך כל האירוע. נכון לעכשיו טרם ברור מדוע לא הצליח צוות המטוס ליצור קשר עם בקרי התנועה האווירית.

מחברת ארקיע נמסר: "צוות הטיסה פעל בהתאם לתוכנית הטיסה המאושרת ובנתיבי הטיסה שנקבעו מראש. בשלב מסוים במהלך הטיסה נותק הקשר בין המטוס לבין יחידת הבקרה האווירית בהונגריה. למיטב הבנתנו, בעקבות אובדן הקשר החליטו הרשויות ההונגריות להפעיל מטוס צבאי שהתקרב למטוס, ובעקבות כך חודש הקשר עם צוות הטיסה".

"האירוע מצוי בבדיקה פנימית של החברה, אשר תבחן את נסיבותיו גם מול הרשויות בהונגריה. המטוס המשיך בטיסתו כמתוכנן ונחת בבטחה ביעדו. נדגיש כי בשום שלב במהלך הטיסה לא נשקפה סכנה למטוס, לנוסעים או לצוות", הדגישו בחברה.