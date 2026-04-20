ר"מ הונגריה: אם נתניהו ינחת במדינה אחרי הצטרפותנו לביה"ד בהאג - הוא ייעצר

ראש ממשלת הנבחר של הונגריה, פטר מדיאר, הצהיר היום (שני) כי במידה וראש הממשלה בנימין נתניהו ינחת בהונגריה לאחר הצטרפותה המחודשת לבית הדין הבינלאומי בהאג - הוא ייעצר.

ההצהרה של מדיאר מגיעה בניגוד להודעת לשכת נתניהו בשבוע שעבר, לאחר שהשניים קיימו שיחהץ טלפון ראשונה מאז היבחרו של מדיאר לראשות ממשלת הונגריה. על פי ההודעה, השיחה בין השניים תוארה כ"חמה", ומדיאר אף הזמין את נתניהו לבקר בבודפשט ולהצטרף לטקס לציון 70 שנים ל"מרד ההונגרי".

לאחר הצהרת נתניהו, רבים פירשו את הזמנתו של מדיאר כאמירה לפיה צווי המעצר הבינ"ל העומדים נגד נתניהו לא ייאכפו במידה ויבקר במדינה. עם זאת, יש לציין שהונגריה טרם השלימה את תהליך יציאתה מבית הדין הבינלאומי - צעד שהחל בזמן כהונתו של ויקטור אורבן כראש הממשלה וצפוי להסתיים בחודש יוני השנה.

כזכור, לאחר היבחרו, מדיאר הודיע כי בכוונתו להחזיר את הונגריה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ואף אמר כי הונגריה לא תתחייב מראש להמשיך ולחסום החלטות של האיחוד האירופי נגד ישראל, וכל סוגיה תיבחן לגופה בהתאם לאינטרסים ולשיקולי צדק.