הקלה נוספת בנתב"ג: עד 100 נוסעים בטיסות היוצאות - החל מהלילה

הקלה נוספת במתווה טיסות מנתב"ג תיכנס לתוקף החל מחצות הלילה (בין ראשון לשני). במסגרת השינוי, חברות התעופה יוכלו למכור עד 100 מושבים לכל טיסה. מתוך המכסה, כ-30% יוקצו למקרים הומניטריים וחריגים באישור ועדה, כאשר צוותי האוויר אינם נספרים במכסה.

כמו כן, אתמול נודע כי מספר הנוסעים בכל מטוס שנכנס לישראל יעלה היום ל-90, במקום 70. המשמעות היא, שעל כל מטוס שנוחת בישראל יישבו 50 נוסעים ו-20 נוסעים המוגדרים הומניטריים. כעת, מספרם צפוי לעלות ב-20.

מתווה ההפעלה המיוחד של נמל התעופה פועל בהתאם להנחיות פיקוד העורף:

• יש להגיע לנמל התעופה בן גוריון כשעתיים לפני הטיסה בלבד (ולא שלוש שעות כפי שנהוג בשגרה).

• לא תתאפשר שליחת כבודה לבטן המטוס, הנוסעים יורשו לעלות עם טרולי בלבד.

• קיימת חובה לבצע צ'ק-אין מראש לפני ההגעה לשדה התעופה.

נוסעים ישראלים היוצאים מישראל יידרשו לחתום על התחייבות שלא לשוב לישראל במשך 30 ימים ממועד הטיסה.

במקרים הומניטריים, ביטחוניים, תיירותיים או דיפלומטיים ניתן להגיש בקשה לוועדת ההיגוי הבין-משרדית למקרים חריגים בקישור הזה. הבקשות ייבחנו בהתאם לקריטריונים שנקבעו ועל פי החלטת ועדת ההיגוי.

לצד הטיסות, ניתן לצאת מישראל גם דרך מעברי הגבול היבשתיים, אשר ממשיכים לפעול כסדרם ובהתאם לאישורי גורמי הביטחון. הציבור מתבקש לעקוב אחר פרסומי חברות התעופה לקבלת המידע המעודכן ביותר בנוגע ללוחות הטיסות.