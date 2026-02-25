אל על פרסמה הבוקר (רביעי) את תוצאותיה הכספיות לשנת 2025 ומציגה רווח נקי של כ-410 מיליון דולר - ירידה של כ-25% לעומת 545 מיליון דולר בשנת 2024. ההכנסות השנתיות הסתכמו בכ-3.476 מיליארד דולר, עלייה מתונה של כ-1% לעומת השנה הקודמת.

לחברה ישנה הכנסות של 3.476 מיליארד דולר, EBITDAR של כ-947 מיליון דולר, שזה ירידה של כ-15%. בנוסף, צברה רווח נקי של כ-410 מיליון דולר ועם הון עצמי של 1.048 מיליארד דולר - כמעט הכפלה לעומת סוף 2024. כמו כן יש לה צבר הזמנות של 927 מיליון דולר, שזה כ-27% ממחזור ההכנסות.

ברבעון הרביעי רשמה החברה רווח נקי של כ-46 מיליון דולר - ירידה חדה של כ-65% לעומת הרבעון המקביל, אז עמד הרווח על כ-130 מיליון דולר.

שיעור התפוסה השנתי נותר גבוה במיוחד, כ-94%, בדומה לשנה שעברה. עם זאת, ברבעון הרביעי נרשמה ירידה ל-93% לעומת 96% ברבעון המקביל, שנחשב לחריג לטובה.

ה-EBITDAR השנתי ירד בכ-15% והסתכם בכ-947 מיליון דולר, בעיקר בשל השפעות מבצע "עם כלביא", ירידה בהכנסות ממטען והתייקרות בעלויות הייצור, בין היתר בעקבות התחזקות השקל מול הדולר. ברבעון הרביעי נרשמה ירידה חדה יותר של כ-28%.

הוצאות המימון נטו ירדו משמעותית והסתכמו בכ-4 מיליון דולר בלבד, לעומת 95 מיליון דולר אשתקד. ברבעון הרביעי אף נרשמו הכנסות מימון של כ-2.5 מיליון דולר.

נכון לסוף 2025 יש לאל על חוב פיננסי ברוטו של 1.276 מיליארד דולר, 1.961 מיליארד דולר מזומנים ושווי מזומנים וכ-685 מיליון דולר עודף מזומן על פני חוב. החברה אף חילקה דיבידנד של כ-102 מיליון דולר, לראשונה מאז 2017.

מספר חברי מועדון הנוסע המתמיד עלה ל-3.55 מיליון, גידול של כ-285 אלף חברים בשנה. מספר מחזיקי כרטיס האשראי FlyCard עלה ל-518 אלף. שיעור הרכישה המזוהה של חברי המועדון טיפס ל-54%.

מנכ"ל אל על, לוי הלוי, ציין כי שנת 2026 צפויה להתאפיין בחזרת חברות תעופה זרות לנתב"ג ועלייה בתנועת הנוסעים. לדבריו, החברה מתכננת להרחיב את צי המטוסים ואת רשת היעדים, כולל פתיחת 9 יעדים חדשים, שלושה מהם ארוכי טווח, בלוח הזמנים הרחב ביותר בתולדותיה.

סמנכ"ל הכספים גיל פלדמן הדגיש כי למרות חוסר היציבות בנתב"ג והשלכות מבצע "עם כלביא", החברה חיזקה משמעותית את איתנותה הפיננסית והעמיקה את עודף הנזילות.

בשורה התחתונה, אל על מסכמת שנה רווחית נוספת עם מאזן חזק ומזומנים בהיקף גבוה - אך עם שחיקה ברווחיות והיערכות לתחרות מחודשת בשוק התעופה ב-2026.