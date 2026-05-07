נוסעים לאילת? האטרקציות והמסלולים שכדאי לעצור בהם בדרך לדרום

במרחק נגיעה מכביש 90, במושב עין יהב, מסתתרת תעשייה חקלאית מפתיעה שהופכת את העצירה בדרך דרומה לחוויה קוסמטית. "משק מוז", המנוהל על ידי אליצור - אגרונום ולוחם מילואים בגבעתי - מציע למבקרים היכרות עם גידולי החוחובה והפיכתם לשמן טהור בבית בד מקומי. המבקרים יכולים לצפות בתהליך בו בורג עוצמתי לוחץ את הגרעינים עד לטפטוף השמן, העשיר בויטמין E ואומגה 9, ואף להתנסות במוצרי לוואי כמו סבון פילינג המיוצר מהשאריות הנטחנות. "חבל שאי אפשר להעביר ריח דרך המסך", מספרת כתבתנו במהלך הסיור במטע ובפרדס.

עבור מי שמחפש להאריך את השהות בערבה, מושב עין יהב מציע מתחמי אירוח שקטים המבודדים מרעשי הדרך וצופים אל נופי הרי אדום והנגב. משפחות המגיעות למקום מדגישות את החשיבות שבחיזוק הכלכלה המקומית דווקא כעת. "יש פה המון מה לעשות עם ילדים קטנים", מספרת משפחת אורן לבל שהגיעה מתל אביב, "זו הזדמנות עבורנו לתמוך בעסקים ולראות את החלקים היותר שקטים של הארץ". השקט המדברי מאפשר למטיילים להחליף את תחנות הדלק העמוסות בנקודות תצפית וציפורים מצייצות בלב הערבה התיכונה.

מעבר ללינה המפנקת, האזור מציע יציאה אל ה"בועה השקטה" של המדבר באמצעות טיולי ג'יפים המובלים על ידי מקומיים. המסלולים עוברים בנקודות שאינן נמצאות על "שביל החומוס" המוכר, כמו מקווי מים מפתיעים בלב הישימון המשמשים תחנת עצירה לאגורים וחסידות בעונת הנוד. עם כמעט 360 ימי שמש בשנה, המקומיים מזמינים את הנופשים להוריד הילוך ולגלות מחדש את האנשים והסיפורים הציוניים שמאחורי החקלאות הישראלית, רגע לפני הלחיצה על הגז לכיוון היעד הסופי.