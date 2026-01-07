יעד בינלאומי חדש: טיסת הבכורה של אייר חיפה נחתה בסופיה

חברת התעופה אייר חיפה רשמה היום (רביעי) אבן דרך נוספת, עם נחיתת טיסת הבכורה שלה בסופיה, בולגריה. מדובר ביעד הבינלאומי הראשון של החברה מחוץ לגבולות קפריסין ויוון, היוצא מנמל התעופה חיפה.

בטיסה, שארכה כ-3 שעות ו-45 דקות, השתתפו 65 נוסעים ואנשי צוות. הקו החדש לסופיה מצטרף לרשת היעדים של אייר חיפה, הכוללת את אתונה, לרנקה, רודוס, פאפוס ואילת, ומהווה את היעד השישי של החברה מאז החלה לפעול.

הקו לסופיה הושק במיוחד לקראת עונת החורף והסקי, ויופעל במתכונת עונתית עד סוף מרץ 2026. הטיסות יתקיימו שלוש פעמים בשבוע - בימי שני, רביעי ושישי - במחיר התחלתי של 99 דולר לכיוון.

בשורה התחתונה:

הבשורה: חברת "אייר חיפה" השיקה קו טיסות ישיר מחיפה לסופיה, בולגריה – היעד הבינלאומי הראשון שלה מחוץ ליוון וקפריסין.

לוח זמנים: הטיסות יתקיימו 3 פעמים בשבוע (ימי שני, רביעי ושישי) עד סוף מרץ 2026.

מחיר: החל מ-99 דולר לכיוון.

צי המטוסים: החברה מפעילה כיום 5 מטוסים, וצפויה לצרף מטוס שישי ברבעון הראשון של 2026.

שאלות ותשובות:

כמה זמן אורכת טיסה מחיפה לסופיה?

זמן הטיסה הישירה מחיפה לסופיה הוא כ-3 שעות ו-45 דקות.

מהו מחיר הטיסה לסופיה באייר חיפה?

מחירי ההשקה של הקו החדש מתחילים ב-99 דולר לכיוון.

באילו ימים יש טיסות מחיפה לבולגריה?

נכון לעונת החורף 2025-2026, הטיסות מתקיימות בימי שני, רביעי ושישי.

יולי סלומון

כיום מפעילה אייר חיפה צי של חמישה מטוסים. בחברה מציינים כי מטוס שישי צפוי להצטרף לצי במהלך הרבעון הראשון של 2026, מהלך שיאפשר הרחבת פעילות החברה, הוספת יעדים חדשים והגדלת תדירות הקווים הקיימים.