לאחר כמעט שנתיים שבהן השפה העברית כמעט ולא נשמעה בחופים של סיני, נראה שאולי עכשיו בחסות הפסקת האש השברירית בעזה, הישראלים חוזרים לנפוש בחושות שהם כל כך אוהבים.

הישראלים שנמצאים כעת בסיני מספרים שעכשיו זאת התקופה הכי טובה לנפוש בחצי האי השכן. השילוב של מזג אוויר נעים, האירוח החם של המקומיים, ובעיקר המחירים הזולים - הופכים את סיני למקום האולטימטיבי לחופשת חנוכה.

עם זאת, עולים מעת לעת סיפורים על תקריות לא נעימות שחוו הנופשים הישראלים עם המקומיים, שלא בדיוק התלהבו לפגוש אותם. מאי נעימויות קטנות ועד לוויכוחים פוליטיים של ממש, נראה כי אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה בעזה העיבו גם על היחסים עם אלו שבעבר נתנו לנו יחס חם.

נזכיר כי על פי המועצה לביטחון לאומי, קיימת אזהרת מסע חמורה על נסיעה למצרים ולחצי האי סיני בפרט, בשל הימצאות גורמי טרור המנסים לפגוע בישראלים על רקע מלחמת חרבות ברזל.

