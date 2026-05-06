מירי רגב מקפיאה את הקמת בסיס וויז אייר בישראל

שרת התחבורה מירי רגב החליטה להקפיא את המגעים להקמת בסיס פעילות קבוע בארץ של ענקית הלואו-קוסט "וויז אייר", לכאורה הסיבה נעוצה באי חידוש טיסותיה של החברה לנתב"ג, זאת על רקע המצב הביטחוני המעורפל.

כזכור, לפני מספר חודשים חברת וויז אייר הכריזה על הקמת בסיס בישראל, תוך עידוד מצד משרד התחבורה. במסגרת הצעד של החברה, 10 מטוסים חדשים היו אמורים להגיע לישראל במקביל להקצאה של כמיליון מושבים בשנה.

פתיחת בסיס לואו-קוסט בנתב"ג שוויז תסתמך עליו היתה כמובן צפויה להוביל ירידת מחירים משמעותית בשוק בישראל בשל תוספת טיסות נוספות בקווים הקיימים, וכן על הנייר היתה אמורה לאפשר לוויז אייר פתיחת קווים חדשים ורחוקים יותר שיעברו בישראל.

במשך כמעט כשנתיים ניהלו משרד התחבורה והחברה ההונגרית מגעים סביב הקמת בסיס פעילות קבוע של החברה בנתב"ג. מנכ"ל החברה, יוז'ף ואראדי, אף הגיע לישראל לפני כחצי שנה לפגישה עם שרת התחבורה מירי רגב, שכעת עשתה פרסה והחליטה דרמטית על הביטול.