לקראת גל ביטולי טיסות? "לאירופה נותר דלק סילוני לשבועות ספורים"

המערכה מול איראן והמצור על מצרי הורמוז השפיעו על היבטים רבים בחיי היום-יום של אזרחים ברחבי העולם - בין אם הם מתגוררים במזרח התיכון ובין אם לאו. ראש סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) פאתיח בירול, אמר במהלך ראיון לסוכנות הידיעות AP כי "לאירופה נותר דלק סילוני למשך 'אולי שישה שבועות לכל היותר'" והזהיר מפני "ביטולי טיסות אפשריים 'בקרוב'".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, הוא הציג תמונה קודרת למדי, של ההשלכות הגלובליות של מה שכינה כ"משבר האנרגיה הגדול ביותר איתו האנושות התמודדה אי פעם", הנובע מחניקת אספקת הנפט, הגז ואספקה חיונית אחרת דרך מצר הורמוז.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

"בעבר הייתה להקה שנקראה Dire Straits (מצרים דחוקים). כעת מדובר במצר דחוק באמת, ותהיה לכך השפעה משמעותית על הכלכלה העולמית. ככל שזה יימשך זמן רב יותר, כך המצב יחמיר עבור הצמיחה הכלכלית והאינפלציה ברחבי העולם'", אמר.

הוא הוסיף: "ההשפעה תתבטא ב'מחירי בנזין גבוהים יותר, מחירי גז גבוהים ומחירי חשמל גבוהים'".