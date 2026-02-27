תחזית מזג האוויר: הקור נשאר איתנו - גשם קל ברחבי הארץ
הגשם הקל צפוי להימשך בעיקר במרכז הארץ עד שעות הצהריים, ביום שבת: טפטופים • בתחילת השבוע הטמפרטורות יחלו במגמת עלייה והשמיים ייעשו בהירים • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות ימשיכו היום (שישי) במגמת הירידה, ויהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. גשם מקומי קל צפוי עד שעות הצהריים, בעיקר במרכז הארץ.
היום, שישי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפוי גשם מקומי קל במרכז הארץ.
מחר, שבת, עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. מחרתיים, ראשון, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 8-15; טבריה: 8-16; חיפה: 11-15; תל אביב: 11-17; ירושלים: 5-11; באר שבע: 9-16; אילת: 13-20
