תחזית מזג האוויר: הסערה חלפה - ומגמת ההתחממות החלה
לאחר ימי הגשם הסוערים שעברו, לא צפויים היום משקעים ברחבי הארץ • הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר - אך בתחילת השבוע כבר יחלו לעלות • השמיים יוסיפו להיות מעוננים חלקית עד בהירים • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: לאחר הסערה, לא צפוי גשם היום (שבת) או שינוי ניכר בטמפרטורות שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים.
היום, שבת, הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
מחר, ראשון, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ויוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית.
מחרתיים, שני, תימשך מגמת ההתחממות. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
ביום שלישי, הטמפרטורות ייעשו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, למעט מישור החוף והשפלה - שם תחול בהן ירידה.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 7-14; טבריה: 8-16; חיפה: 10-16; תל אביב: 12-17; ירושלים: 5-12; באר שבע: 6-16; אילת: 11-19