תחזית מזג האוויר: הסערה חלפה - ומגמת ההתחממות החלה

לאחר ימי הגשם הסוערים שעברו, לא צפויים היום משקעים ברחבי הארץ • הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר - אך בתחילת השבוע כבר יחלו לעלות • השמיים יוסיפו להיות מעוננים חלקית עד בהירים • התחזית המלאה

