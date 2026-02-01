תחזית מזג האוויר: השרב החורפי כאן - אבל לא להרבה זמן
הטמפרטורות יוסיפו לעלות היום ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה • כבר ממחר - ירידה ניכרת בחום וצפי לגשמים מקומיים, שימשיכו ליום שלישי • מגמת ההתקררות תימשך אל תוך השבוע • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות ימשיכו היום (ראשון) במגמת העלייה, ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה ובחלק מהאזורים בארץ ייעשה שרבי יחסית לעונה. עם זאת, כבר ממחר תחל מגמת התקררות עם ירידה קלה בחום.
היום, ראשון, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי. השמיים יהיו בהירים עד מעוננים חלקית.
מחר, שני, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, משעות הלילה ירדו גשמים מקומיים.
מחרתיים, שלישי, הגשם ייחלש בהדרגה במהלך היום, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 14-23; טבריה: 13-22; חיפה: 17-24; תל אביב: 15-25; ירושלים: 13-22; באר שבע: 10-27; אילת: 17-25