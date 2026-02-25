תחזית מזג האוויר: צפוי גשם מקומי קל - שיילך ויתחזק

תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ, ברובו קל. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ, והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. הגשם יגיע לשאר חלקי הארץ בהמשך השבוע עם הפוגה שמשית בשבת, ובשבוע הבא צפוי הגשם לחזור. מחר צפוי לרדת שלג בחרמון.

היום יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינויי ניכר.

מחר יהיה מעונן חלקית. בשעות הבוקר בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים, ובמהלך היום הגשם ייחלש ויתפשט עד לצפון הנגב. צפוי שלג בחרמון. ינשבו רוחות מערביות ערות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 9-17; טבריה 12-18; חיפה 13-17; תל אביב 12-18; ירושלים 7-14; באר שבע 8-18; אילת 13-23.