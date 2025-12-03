תחזית מזג האוויר: גל חום מתקרב - אבל יש גשם באופק

מזג האוויר החמים יימשך, כאשר היום (רביעי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

היום, רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם עננות בגובה רב ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ינשבו רוחות בהרי הצפון.

מחר, חמישי, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. יהיה בהיר עד מעונן חלקית ובבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. במהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, וייתכן שם אובך.

ביום שישי תחול התחממות נוספות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ויהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. במהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ועדיין ייתכן שם אובך. ייתכן גשם מקומי קל.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 13-21; טבריה: 13-22; חיפה: 15-21; תל אביב: 14-22; ירושלים: 10-19; באר שבע: 10-22; אילת: 16-23.