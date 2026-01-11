סוף השבוע האחרון היה סוער יחסית, ובימים הקרובים נרגיש הפוגה קלה בגשמים, ויהיה בהיר יחסית עם התחממות קלה. החל מיום שני בערב מזג האוויר צפוי להתהפך שוב, וישוב להיות סוער, עם גשמים, סופות רעמים, רוחות חזקות וטמפרטורות נמוכות מהרגיל, ואף סופות חול ואובך בדרום שיגרמו כתוצאה מהרוחות החזקות.

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה של הטמפרטורות, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר (שני) יהיה מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. בשעות הצוהריים יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בעיקר בצפון, שיתפשט בערב ובמהלך הלילה למרכז הארץ. בלילה קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. כמו כן ינשבו רוחות חזקות במיוחד, ובחרמון יירד שלג.

ביום שלישי יהיה מזג אוויר סוער בכל רחבי הארץ, עם ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים הצפויים לרדת מצפון הארץ עד לצפון הנגב. כמו כן ינשבו רוחות חזקות מאוד ויהיה קר מהרגיל לעונה. בחרמון ובצפון רמת הגולן יירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. בדרום הארץ קיים צפי לאובך, ואף ייתכנו סופות חול מקומיות.

ביום רביעי יהיה מעונן עד מעונן חלקית. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. הרוחות ייחלשו ותחול עלייה בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-11; טבריה 18-10; חיפה 21-14; תל אביב 19-11; ירושלים 16-8; באר שבע 21-7; אילת 23-14.