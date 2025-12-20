התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות - שיהיו רגילות לעונה
לא צפויה התחממות ניכרת - והשמיים יוסיפו להיות מעוננים חלקית עד מעוננים • ביום שני: עלייה בטמפרטורות, שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה • התחזית המלאה
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: הטמפרטורות היום (שבת) יעלו במקצת ויוסיפו להיות רגילות לעונה. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים.
היום, שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן והטמפרטורות יעלו במקצת.
מחר, ראשון, לא צפוי שינוי ניכר. בשעות הבוקר ינשבו רוחו חזקות בצפון הארץ.
מחרתיים, שני, תחול עליה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
ביום שלישי צפוי גשם מקומי קל, לצד ירידה קלה בטמפרטורות. יוסיף להיות מעונן חלקית.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 10-16; טבריה: 11-17; חיפה: 14-18; תל אביב: 14-19; ירושלים: 8-15; באר שבע: 9-18; אילת: 12-21
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות