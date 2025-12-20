התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות - שיהיו רגילות לעונה

לא צפויה התחממות ניכרת - והשמיים יוסיפו להיות מעוננים חלקית עד מעוננים • ביום שני: עלייה בטמפרטורות, שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה • התחזית המלאה

