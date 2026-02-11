תחזית מזג האוויר: הגשם חוזר - אבל לא להרבה זמן
גשם מקומי קל צפוי לרדת בצפון הארץ לצד סופות רעמים בודדות • מגמת ההתקררות הקלה תימשך עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות • בהמשך השבוע: חם מהרגיל עם עלייה בטמפרטורות • התחזית המלאה
1 דקות קריאה
תחזית מזג האוויר: היום (רביעי) תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ, לצד סופות רעמים בודדות.
היום, רביעי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ.
מחר, חמישי, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
מחרתיים, שישי, ייעשה חם מהרגיל עם עלייה בטמפרטורות. בשעות אחר הצהרים יחל לרדת גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 11-17; טבריה: 13-20: חיפה: 14-19; תל אביב: 14-19; ירושלים: 9-15; באר שבע: 11-19; אילת: 18-25
