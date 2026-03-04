תחזית מזג האוויר: ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (רביעי), והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי, ברובו קל, צפוי בעיקר בצפון הארץ - אך לקראת שעות אחר הצהריים יגיע גם למרכז.

• מחר, יום חמישי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום שישי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. בשבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז הארץ.

