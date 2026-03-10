תחזית מזג האוויר: עלייה בטמפרטורות - אך הגשם חוזר בקרוב מאוד
מגמת ההתחממות תחל היום עם טמפרטורות שיהיו רגילות לעונה • החל משעות אחר הצהריים: רוחות חזקות צפויות לנשוב לאורך מישור החוף • גשם מקומי קל צפוי להתחיל לרדת כבר מיום חמישי • התחזית המלאה
תחזית מזג האוויר: עלייה תחול היום (שלישי) בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. רוחות חזקות צפויות לנשוב לאורך מישור החוף החל משעות אחר הצהריים.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
היום, שלישי, תחול עלייה בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.
מחר, רביעי, תימשך מגמת ההתחממות. במהלך היום ייעשה אביך, בעיקר בצפון ובמזרח הארץ.
מחרתיים, חמישי, ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך מישור החוף.
ביום שישי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וייעשה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים.
תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 9-20; טבריה: 6-21; חיפה: 9-21; תל אביב: 9-22; ירושלים: 4-17; באר שבע: 15-21; אילת: 12-24