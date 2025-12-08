גשם ורעמים: הסופה החורפית מתקרבת בצעדי ענק | התחזית

היום יהיה מעונן חלקית וייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בצפון ובמרכז • מיום רביעי: יתחזקו משמעותית הגשמים בליווי רוחות וסופות רעמים עם חשש לשיטפונות • התשקיף המלא

i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה