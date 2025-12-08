גשם ורעמים: הסופה החורפית מתקרבת בצעדי ענק | התחזית
היום יהיה מעונן חלקית וייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בצפון ובמרכז • מיום רביעי: יתחזקו משמעותית הגשמים בליווי רוחות וסופות רעמים עם חשש לשיטפונות • התשקיף המלא
תחזית מזג האוויר: הגשם יתחיל להגיע היום (שני) לאזורנו, וזאת לקראת סופה חורפית גדולה יותר שעושה את דרכה לישראל וצפויה להכות כבר החל ממחר בערב. מזג האוויר הסוער יימשך כרגע לפחות עד לסוף השבוע.
היום יהיה מעונן חלקית, ייתכנו גשמים מקומיים עם סופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.
מחר ייעשה מעונן חלקית עד מעונן. לאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים יחידות. בשעות הצהריים יתכן גשם מקומי בהרים. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
ברביעי יהיה בצפון הארץ ובמרכזה ירדו ממטרים מלווים בסופות רעמים. במישור החוף ובשפלה חשש להצפות. ינשבו רוחות חזקות. הגשם יתפשט בהדרגה עד צפון הנגב. בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובים המלח חשש לשיטפונות.
בחמישי יירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב. קיים חשש לשיטפונות והצפות במקומות המועדים. ינשבו רוחות ערות.