"ביירון" מאחורינו: התחממות קלה, עדיין יתכנו טפטופים | התחזית

אחרי ימים סוערים במיוחד, סופת "ביירון" תשכך היום (שבת) ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים ויהיה מעונן חלקית עד מעונן.

• היום, יום שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

• מחר, יום ראשון, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

• ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. מצפון הארץ עד הנגב ירד גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות. משעות הצהרים הגשם יתחזק ואז בנחלי המזרח קיים חשש קל משטפונות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 11-17; טבריה: 12-17; חיפה: 13-19; תל אביב: 14-20: ירושלים: 8-15; באר שבע: 13-18; אילת: 15-21