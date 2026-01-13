הסערה בעיצומה: רוחות חזקות, גשמים עזים - ושלג | התחזית

מזג הסוער שהחל אתמול ימשיך גם היום, עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, גשם מצפון הארץ עד לדרומה שילווה בסופות רעמים, ורוחות חזקות במיוחד, שצפויות אף לנשוב במהירות של מעל 100 קמ"ש. מחר הגשם צפוי להיחלש, והוא ימשיך במגמת היחלשות גם לקראת סוף השבוע.

היום (שלישי) ימשיך להיות סוער - ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת מהצפון עד לצפון הנגב, ינשבו רוחות חזקות מאוד ויהיה קר מהרגיל לעונה. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ולהצפות מקומיות בהרים ובדרום מישור החוף. בדרום הארץ עדיין ייתכן אובך.

מחר (רביעי) יהיה מעונן עד מעונן חלקית. גשם מקומי קל צפוי לרדת בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. הרוחות ייחלשו ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית, ועדיין צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר במישור החוף הדרומי. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 15-8; טבריה 14-9; חיפה 15-11; תל אביב 16-12; ירושלים 8-1; באר שבע 13-8; אילת 19-12.