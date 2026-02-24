תחזית מזג האוויר: היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר מצפון הארץ עד הנגב ירד גשם מקומי וקיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. במהלך היום הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה.

היום, שלישי, הגשם יחלש ויתמעט בהדרגה. במהלך הבוקר מצפון הארץ עד הנגב ירד גשם מקומי וקיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. יהיה מעונן חלקית עד מעונן.

מחר, רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בעיקר בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ.

ביום חמישי הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וינשבו רוחות מערביות ערות. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. ייתכן גשם מקומי גם בצפון הנגב. בחרמון ירד שלג.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 8-18; טבריה 11-18; חיפה 12-18; תל אביב 12-19; ירושלים 8-13; באר שבע 11-17; אילת 14-22.