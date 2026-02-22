בתום סוף שבוע חמים ונעים, גלי חום וימים שטופי שמש, השבוע צפוי היפוך מגמה, כאשר הגשם יירד בכמויות משתנות בימים הקרובים. היום תחל מגמת ההתקררות וייתכן גשם מקומי גל בצפון. בהמשך, הגשם יתפשט בהדרגה לשאר חלקי הארץ.

היום יהיה מעונן חלקית, בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות לעונה.

מחר ייעשה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ יירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ. בלילה הגשם צפוי להתחזק מצפון הארץ ועד לנגב וקיים חשש קל לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.

בשלישי יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד הנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.