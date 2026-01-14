תחזית מזג האוויר: הסערה תשכך היום (רביעי). יהיה מעונן חלקית עד מעונן ויוסיף לרדת מידי פעם גשם מקומי קל, אך היום ובהמשך השבוע צפויה התחממות הדרגתית.

היום (רביעי), יהיה מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף לרדת מידי פעם גשם מקומי קל, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. צפויה עליה קלה בטמפרטורות.

מחר, יום חמישי, יהיה מעונן חלקית. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף המרכזי והדרומי. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום שישי יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ובשבת, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בצפון הארץ ובהרים. משעות הערב יתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 15-7; טבריה 15-9; חיפה 15-12; תל אביב 17-15; ירושלים 10-6; באר שבע 14-9; אילת 19-12.