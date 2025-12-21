תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות

תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) תחול עלייה קלה בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובנגב. יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב, ובהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

• היום, ראשון, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובנגב. יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

•מחר, שני, תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן תהינה גבוהות מהרגיל לעונה. יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

• ביום שלישי יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

• ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. לקראת ערב בהרי הצפון יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 13-19; טבריה: 13-19; חיפה: 13-21; תל אביב: 13-21; ירושלים: 9-18; באר שבע: 11-22; אילת: 15-24