שוב מהפך במזג האוויר: לקראת שבוע של גשם | התחזית

אחרי שנהנינו משבוע בהיר יחסית, הגשם צפוי לחזור החל מסוף השבוע, שיתחזק לאורך השבוע הבא. מערכת הגשם צפויה להביא איתה גם הצפות ושיטפונות, בעיקר בנחלי המזרח והדרום, אך גם בערי מישור החוף.

היום (שישי) יהיה מעונן חלקית וצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ובמישור החוף צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל. בערב ובמהלך הלילה הגשמים יתפשטו בהדרגה גם למרכז הארץ ויתחזקו.

מחר (שבת) צפוי גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, כשהוא מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי וינשבו רוחות מערביות ערות ברחבי הארץ. כמו כן תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בערב ובמהלך הלילה הגשמים צפויים להתחזק, אז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, וגם חשש להצפות לאורך מישור החוף הדרומי.

ביום ראשון ירדו גשמים לפרקים עם סופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד צפון הנגב, מלווים ברוחות מערביות חזקות. בנחלי המזרח עדיין קיים חשש משיטפונות, וחשש מהצפות לאורך מישור החוף. בשעות הצוהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. בחרמון ירד שלג.

ביום שני יהיו גשמים מקומיים שיתחזקו בהדרגה במהלך היום, עם חשש להצפות בנחלי הצפון ובהמשך סיכוי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 18-10; צפת 14-8; טבריה 17-10; חיפה 18-14; תל אביב 20-12; ירושלים 16-5; באר שבע 20-7; אילת 22-13.