תחזית מזג האוויר: היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשם מקומי קל ירד עד שעות הצהריים, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. היום ומחר תחול התקררות אך בהמשך השבוע תחול התחממות.

היום, שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים ירד גשם מקומי קל, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בלילה קיים חשש לקרה בהרי הצפון והמרכז.

מחר, יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך הלילה בהרי הצפון והמרכז יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.

ביום רביעי יהיה מעונן בעננות בגובה רב. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו בצפון הארץ ובהרים. כמו כן, תחול עליה במידות החום בעיקר במישור החוף ובדרום.

ביום חמישי יוסיף להיות מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ. תחול עליה בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.