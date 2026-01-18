הגשם חוזר היום ללוות אותנו עד מחר בצהריים, אז ייחלש וייפסק בהדרגה. בגלל הגשמים יש צפי לשיטפונות בנחלי הדרום וכן להצפות מקומיות במישור החוף. במהלך השבוע הטמפרטורות יוסיפו לרדת בהדרגה וייעשה קר במיוחד בלילה בין שני לשלישי, בעיקר בהרים.

היום (ראשון) תחול ירידה בטמפרטורות ויהיה גשום לפרקים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, בליווי סופות רעמים יחידות. במישור החוף המרכזי והדרומי קיים חשש להצפות מקומיות. בנחלי מדבר יהודה וים המלח קיים חשש לשיטפונות. בחרמון יירד שלג.

מחר (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצוהריים צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. כמו כן תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, ובלילה יהיה קר במיוחד.

ביום שלישי יהיה מעונן חלקית ותהיה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 13-9; טבריה 14-10; חיפה 16-13; תל אביב 17-13; ירושלים 11-8; באר שבע 16-8; אילת 20-11.