תחזית מזג האוויר: מעונן עם גשמים מקומיים בצפון ובמרכז

• היום, יום שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשעות הצהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. הגשמים יתחזקו בהדרגה לעת ערב ובמהלך הלילה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

• מחר, יום ראשון, ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. במישור החוף המרכזי והדרומי קיים צפי להצפות מקומיות. בנחלי מדבר יהודה וים המלח קיים צפי לשיטפונות. בחרמון ירד שלג. תחול ירידה בטמפרטורות

• ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין צפויים עדיין גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום מישור החוף, השפלה, ובצפון מערב הנגב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 8-15; טבריה 9-16; חיפה 12-17; תל אביב 10-18; ירושלים 12-17; באר שבע 7-16; אילת 11-22