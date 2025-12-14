הפוגה מההפוגה: הגשם חוזר בהמשך השבוע | תחזית מזג האוויר

אחרי שנהנינו מסופ"ש בהיר באופן יחסי, היום (ראשון) תימשך המגמה - עד למהפך ביום שני, בו צפוי לרדת גשם החל משעות הבוקר מצפון הארץ עד הנגב, בליווי של ירידה בטמפרטורות וסופות רעמים בודדות, עד ליום שלישי בו הגשם ייחלש.

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

מחר (שני) יהיה מעונן עם ירידה קלה בטמפרטורות. מצפון הארץ עד הנגב יירד גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות. משעות הצוהריים הגשם יתחזק בהדרגה. בנחלי המזרח חשש לשיטפונות. משעות הערב במישור החוף ובשפלה קיים חשש להצפות.

ביום שלישי יוסיף לרדת גשם מקומי מצפון הארץ עד הנגב מלווה בסופות רעמים בודדות. בנחלי המזרח עדיין חשש קל משטפונות. במהלך היום הגשם ייחלש בהדרגה. אחה"צ לאורך מישור החוף הרוחות יתחזקו.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 20-14; טבריה 19-12; חיפה 18-13; תל אביב 20-14; ירושלים 16-8; באר שבע 19-12; אילת 19-12.