אחרי שנהנינו מסוף שבוע בהיר ואביבי, החורף מראה לנו שהוא עדיין כאן - עם ירידה הדרגתית בטמפרטורות שתימשך לאורך השבוע. גשם יתחיל לרדת בצפון ומרכז הארץ, שיתפשט גם לדרום ולנגב וימשיך גם מחר.

היום (שני) יירד גשם לפרקים בצפון הארץ בליווי סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. בלילה הגשם צפוי להתחזק ויתפשט לנגב.

מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי מצפון הארץ ועד לנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

ביום רביעי יוסיף להיות מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין צפוי גשם מקומי שיהיה ברובו קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 16-11; טבריה 17-12; חיפה 17-13; תל אביב 17-12; ירושלים 13-7; באר שבע 18-9; אילת 22-14.