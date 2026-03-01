תחזית מזג האוויר: היום (ראשון), יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך הן עדיין יהיו נמוכות יחסית לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בהמשך השבוע - התחממות הדרגתית.

מחר, שני, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שלישי יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת במידות החום והן יהיו רגילות לעונה.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול התקררות קלה. משעות הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 7-18; טבריה 7-18; חיפה 10-18; תל אביב 9-17; ירושלים 3-13; באר שבע 3-18; אילת 11-21.