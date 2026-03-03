היום - עלייה בטמפרטורות; הגשם המקומי חוזר בקרוב | התחזית
מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית ותהיה עלייה קלה בטמפרטורות • החל ממחר יחל לרדת גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ אך ייתכן שגם במרכז, והטמפרטורות יירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה
במהלך השבוע הטמפרטורות צפויות להישאר רגילות לעונה, עם עליות וירידות קלות. היום (שלישי) צפויה התחממות קלה, החל ממחר יירד גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמרכז.
היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
מחר (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.
ביום חמישי יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכז.
ביום שישי יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.