היום - עלייה בטמפרטורות; הגשם המקומי חוזר בקרוב | התחזית

מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית ותהיה עלייה קלה בטמפרטורות • החל ממחר יחל לרדת גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ אך ייתכן שגם במרכז, והטמפרטורות יירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה

