תחזית מזג האוויר: היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. משעות אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. במהלך הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ובצפון הגולן קיים חשש מקרה.

מחר, שני, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.

ביום שלישי יהיה בהיר בדרך כלל. במהלך הבוקר בהרי הצפון ינשב רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בערב ובמהלך הלילה יחלו שוב לנשב רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 9-17; טבריה 7-18; חיפה 10-16; תל אביב 10-17; ירושלים 5-12; באר שבע 7-17; אילת 13-20