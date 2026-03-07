מהיום ובמהלך תחילת השבוע הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות יחסית לעונה. גשם מקומי יירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב, שייפסק עד שעות אחר הצוהריים.

היום (שבת) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

מחר (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל לעונה.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן תוספנה להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי יהיה בהיר לרוב. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 20-6; טבריה 19-7; חיפה 17-11; תל אביב 18-9; ירושלים 14-4; באר שבע 18-6; אילת 21-14.