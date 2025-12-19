מעונן חלקית עם גשם מקומי - אך ממשיך להתחמם | התחזית

תחזית מזג האוויר: היום (שישי), יהיה מעונן חלקית. ייתכן טפטוף קל עד גשם מקומי וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בהמשך השבוע תחול התחממות הדרגתית ויהיה חם יחסית לעונה.

• היום, שישי, יהיה מעונן חלקית. ייתכן טפטוף קל עד גשם מקומי במישור החוף ובהרי המרכז. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

• מחר, שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול התחממות קלה.

• ביום ראשון יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

ביום שני יוסיף להיות מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עליה קלה נוספת במידות החום והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

התחזית לפי יישובים: קרית שמונה 14-8; טבריה 21-9; חיפה 19-13; תל אביב 20-13; ירושלים 14-8; באר שבע 18-7; אילת 20-10.