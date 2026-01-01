תחזית מזג האוויר: היום (חמישי), ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, בצפון ובמרכז הארץ. רוחות ערות ינשבו. בנוסף תחול ירידה קלה בטמפרטורות והגשם יתפשט בהדרגה לצפון ומערב הנגב. קיים חשש להצפות במרכז. במהלך השבוע תחול התקררות נוספת, אך הגשם יתמעט בהדרגה.

• היום, חמישי, ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות, בצפון הארץ ובמרכזה. רוחות ערות ינשבו. קיים חשש להצפות במרכז הארץ. בנוסף תחול התקררות קלה משעות הצהריים והגשם יתפשט בהדרגה לצפון ומערב הנגב. במהלך הערב והלילה קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח, צפון ומערב הנגב.

• מחר, שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז הארץ ובנגב. עם זאת, במהלך היום הגשמים יתמעטו. צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

• ביום שבת יהיה בהיר לרוב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

• ביום ראשון יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו בהרי הצפון והמרכז.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 9-13; צפת 8-11; טבריה 12-15; חיפה 14-18; תל אביב 12-19; ירושלים 8-15; באר שבע 9-19; אילת 15-22.