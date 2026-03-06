התחממות נוספת, לקראת מז"א קר מהרגיל בהמשך השבוע | התחזית
יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב • תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בימים הקרובים תחול התקררות הדרגתית וייעשה קר מהרגיל לעונה • גשמים צפויים ביום שבת ובראשון
תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בימים הקרובים תחול ירידה הדרגתית בטמפרטורות וייעשה קר מהרגיל לעונה. גשמים צפויים ביום שבת ובראשון.
היום, שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
מחר, שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ביום ראשון יהיה מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה קר מהרגיל לעונה.
ביום שני יהיה מעונן חלקית, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. עדיין קר מהרגיל בעונה.
התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 9-19; טבריה 8-22; חיפה 10-20; תל אביב 8-18; ירושלים 6-16; באר שבע 4-20; אילת 14-26.