התחממות נוספת, לקראת מז"א קר מהרגיל בהמשך השבוע | התחזית

יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב • תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בימים הקרובים תחול התקררות הדרגתית וייעשה קר מהרגיל לעונה • גשמים צפויים ביום שבת ובראשון

