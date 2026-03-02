שינוי מגמה במזג האוויר: היום תחול התחממות, הגשם חוזר בקרוב

תחזית מזג האוויר: היום (שני) תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ויהיה בהיר עד מעונן חלקית.

היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויהיה בהיר עד מעונן חלקית. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי.

מחר, שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז הארץ.

התחזית לפי יישובים: קריית שמונה 8-19; טבריה 7-19; חיפה 11-18; תל אביב 8-18; ירושלים 5-14; באר שבע 5-18; אילת 12-21.