"ביירון" מגיעה לשיא: גשמים, הצפות וסופות רעמים; ומתי המערכת תיחלש? | התחזית

תחזית מזג האוויר: הסופה "ביירון" עדיין כאן וגם היום (רביעי) יוסיף להיות גשום מאוד וסוער בכל הארץ. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה, וחשש חמור להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. בערב הגשם צפוי להתחזק. הפוגה תחול מחר וביום שבת.

• היום, חמישי, ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם מקומי. קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. בנוסף קיים חשש חמור להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. הגשמים צפויים להתחזק לקראת הערב, בעיקר במישור החוף המרכזי, הדרומי ובשפלה. ינשבו רוחות ערות ויהיה קר מהרגיל לעונה.

• מחר, יום שישי, יהיה מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, אך בעיקר במישור החוף הדרומי ובשפלה. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. בשעות הבוקר עדיין חשש להצפות, בעיקר במישור החוף הדרומי ובשפלה, וקיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו. הטמפרטורות יעלו במקצת, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קרית שמונה: 13-11; טבריה: 16-13; חיפה: 18-13; תל אביב: 17-14: ירושלים: 12-10; באר שבע: 17-12; אילת: 20-13