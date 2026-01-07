תחזית מזג האוויר: חם מהרגיל לעונה - אך בקרוב הגשם חוזר

תחזית מזג האוויר: עלייה קלה נוספת במידות החום תחול היום (רביעי), ובצפון הארץ ובהרי המרכז יהיה חם מהרגיל לעונה. התחממות קלה תחול גם מחר אך ביום שישי הגשם יחזור - ויהיה קר מהרגיל לעונה.

היום, רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בצפון הארץ ובהרי המרכז יהיה חם מהרגיל לעונה.

מחר, יום חמישי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול התחממות קלה נוספת ומידות החום יהיו גבוהות מהרגיל במידה ניכרת.

ביום שישי הגשם יחזור - מלווה בסופות רעמים בודדות בצפון ובמרכז, ובהדרגה יתפשט גם לצפון הנגב. בנוסף ינשבו רוחות מערביות חזקות. חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. בדרום הארץ ייתכן אובך. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. במהלך הלילה הגשמים והרוחות ייחלשו בהדרגה.

ביום שבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ייתכן גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים: קריית שמונה: 12-23; טבריה: 11-23; חיפה: 16-24; תל אביב: 11-21; ירושלים: 10-21; באר שבע: 9-25; אילת: 14-24